Stellantis, Fiom-Cgil: “Il premio aziendale non basta, chiediamo un confronto su lavoro e salario”

Il premio e l’erogazione unilaterale di Stellantis non bastano a recuperare ciò che si è perso per effetto dell’inflazione, per questo abbiamo ribadito la richiesta di un’erogazione straordinaria di una mensilità e che sia riconosciuta la pienezza del premio per tutti i lavoratori di Stellantis. Lo ha affermato in una nota stampa Simone Marinelli, coordinatore automotive della Fiom-Cgil nazionale commentando i risultati finanziari e i premi ai lavoratori annunciati da Stellantis. Anche per il 2022 Stellantis conferma risultati finanziari record con 170 miliardi di euro di fatturato e un utile di 23,3 miliardi. L’azienda ha comunicato che l’importo medio del premio corrisponde a circa 1.400 euro lordi, ma per effetto del contratto specifico, gli ammortizzatori sociali ‘mangiano’ la maturazione del premio. Infatti, quello che percepiranno effettivamente le lavoratrici e i lavoratori potrebbe essere ben al di sotto del premio nominale – ha continuato Marinelli -.

Inoltre, l’azienda erogherà nel mese di aprile ai lavoratori, esclusi i somministrati, un importo di 450 euro lordi con le stesse regole di maturazione del premio. Soluzioni condivise per riconoscere la professionalità e l’impegno delle lavoratrici e dei lavoratori del gruppo possono essere individuate se l’azienda rimuovesse le pregiudiziali negoziali e aprisse ad un reale confronto, unitario, sul rinnovo contrattuale. È necessario proseguire il confronto con l’azienda e il governo sul piano industriale complessivo per individuare le missioni produttive per tutti gli stabilimenti e gli investimenti necessari, con l’obiettivo di tornare a produrre, nel nostro Paese, 1,5 milioni di veicoli”, ha concluso Marinelli.

Stellantis: nel 2022 utile netto a 16,8 miliardi di euro (+26 per cento)

Nel 2022 Stellantis ha registrato un utile netto in aumento del 26 per cento, a 16,8 miliardi di euro. Lo ha annunciato il gruppo con un comunicato. L’utile operativo rettificato è di 23,3 miliardi di euro, in crescita del 29 per cento. I ricavi netti sono pari a 179,6 miliardi di euro, in crescita del 18 per cento, mentre il flusso di cassa industriale netto è di 10,8 miliardi di euro, in aumento del 78 per cento.

Stellantis, “oltre a risultati finanziari record e all’implementazione mirata del piano Dare Forward 2030”, ha dimostrato “l’efficacia” della strategia di elettrificazione in Europa. Lo ha detto in un comunicato l’amministratore delegato del gruppo, Carlo Tavares. “Ora abbiamo la tecnologia, i prodotti, le materie prime e l’intero ecosistema di batterie per condurre lo stesso percorso di trasformazione in Nord America, a partire dai nostri primi veicoli completamente elettrici Ram dal 2023 e Jeep dal 2024”, ha affermato il dirigente, esprimendo il suo “più profondo ringraziamento” a tutti i dipendenti” e ai “partner per il contributo fornito e volto a creare un futuro più sostenibile”.