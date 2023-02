Asta pubblica per la gestione ventennale dell'Ostello di Agnone da destinare ad attività ricettive

Il Comune di Agnone intende affidare in locazione l’immobile comunale sito in via Alfieri, meglio individuato nella planimetria allegata sub “A” nello stato di fatto e di diritto nel quale attualmente si trova, da destinare ad attività di tipo ricettivo. Si pongono a carico del locatario la voltura di tutte le utenze (elettriche, idriche, telefoniche, ecc.), con spese a proprio carico, la stipula dei contratti e le autorizzazioni tecniche, commerciali, …., necessarie per l’avvio dell'attività, nonché la fornitura e la messa in posa di arredi, impianti, attrezzature mobili e di beni di uso quotidiano.

Il locatario dovrà provvedere, a sue spese, all’ottenimento di tutti i permessi, autorizzazioni, concessioni o provvedimenti comunque previsti dalla vigente normativa per il regolare funzionamento della struttura.

ART. 2 DURATA La locazione, visto l’art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392 ed art. 1786 del Cod. Civile, avrà la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di locazione. Alla scadenza del periodo suindicato, in deroga a tutte le norme di legge regolanti la locazione, il Contratto si rinnoverà automaticamente per periodi di 3 (tre) anni in 3 (tre) anni, se una delle parti non avrà manifestato disdetta mediante avviso scritto e notificato all’altra parte a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o nota pec da inviarsi almeno 12 (dodici) mesi prima della data di scadenza.

DESTINAZIONE E USO DELL’IMMOBILE L’aggiudicatario al quale viene consegnato l’immobile “de quo”, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e senza alcuna riserva, dovrà renderlo, a sua cura e spese, idoneo e confortevole, al fine di destinarlo esclusivamente all’esercizio di attività di tipo ricettivo.

4 CANONI Il canone di locazione è costituito dal canone annuo fisso a favore del Comune che l'aggiudicatario offrirà in sede di gara, in aumento sui canoni annui a base d'asta così fissati:  €.2.000,00 (diconsi euro duemila/00) per il primo anno;  €.3.000,00 (diconsi euro tremila/00) per il secondo anno;  €.4.000,00 (diconsi euro quattromila/00) a partire dal terzo anno. Il suddetto canone di è inteso I.V.A. esclusa, se dovuta. A partire dal quarto anno, il locatario dovrà versare una percentuale sul fatturato pari al 5% (cinque). Il canone annuo e la percentuale sui profitti dovranno essere corrisposti con cadenza annuale, entro e non oltre il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio, secondo le modalità che saranno indicate dall'Ente. Nel caso di ritardi nei versamenti, saranno applicate le seguenti penali: - 5% della somma da corrispondere, se il versamento verrà effettuato entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza; - 10% della somma da corrispondere se il versamento avverrà entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza. A partire dal secondo anno di locazione il canone sarà soggetto ad aggiornamento in misura percentuale pari al 75% delle variazioni, verificatesi nell'anno precedente, dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall'ISTAT e pubblicato in G.U.