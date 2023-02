Primarie Pd, si vota domani in 30 gazebo in Molise: saranno eletti anche 4 delegati allâ€™Assemblea

Domani, domenica 26 febbraio, in tutta Italia si voterà per le primarie del Partito Democratico.

Il Pd – si legge in una nota – invita iscritti e non ad esprimere la propria volontà su chi dovrà essere il nuovo segretario alla guida del partito e la sfida sarà tra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

In Italia saranno 5500 i gazebo messi a disposizione per le operazioni di voto; il Partito Democratico del Molise ha organizzato diverse postazioni in tutto il territorio e invita la cittadinanza a recarsi a votare.

Per votare è necessario portare con sé un documento di identità e la tessera elettorale.

I seggi rimarranno aperti dalle 8.00 alle 20.00 e per votare sarà necessario il contributo di 2 euro.

Il Molise dovrà eleggere 4 delegati all’Assemblea nazionale. A sostegno della mozione di Stefano Bonaccini sono candidati Ovidio Bontempo, Benedetta De Lisio, Oscar Scurti e Maria Chimisso. Con Elly Schlein ci sono Alessandra Salvatore, Giuseppe Vaccaro, Michela Cerbaso e Francesco Amelia.

Se nessuno dei due candidati alla segreteria supererà il 63%, verranno eletti due delegati per mozioni. Se invece uno tra Bonaccini e Schlein supererà la soglia del 63% ne prenderà 3, e all’altro ne andrà solo uno.

Le ultime Primarie che si sono tenute in Molise risalgono al 2019 quando si votò per l’elezione del segretario regionale e ai gazebo si recarono in 13mila.

Di seguito l’elenco dei seggi in Molise con sede e indirizzo:

ACQUAVIVA COLLECROCE, Comune, Piazza Municipio

AGNONE, Sede Circolo, via Matteotti, 19

BOJANO, Palazzo Colagrosso, piazza della Vittoria

CAMPOBASSO, Gazebo, Bar Centrale, piazza Vittorio Emanuele II

CAMPOMARINO, Comune, Palazzo Norante

CAPRACOTTA, Società di Mutuo Soccorso, via Santa Maria delle Grazie

CIVITANOVA DEL SANNIO, Sede privata, Corso Antonio Cardarelli n. 16

GUGLIONESI, Locale privato, Via Guiscardi

ISERNIA 1, Sede Provincia di Isernia, via G. Berta

ISERNIA 2, Sede privata, Corso Garibaldi, 42

LARINO, Comune, Piazza dei Frentani

MOLISE, Sala Consiliare

MONTAGANO, Atrio comunale via Umberto I

MONTAQUILA, Sede Municipale-Sala Consigliare, via Roma

MONTEFALCONE NEL SANNIO, Comune Via Vittorio Emanuele II, 19

MONTENERO DI BISACCIA, Comune, Piazza Municipio

PALATA, Comune,

PETACCIATO, Comune, Piazza Municipio

PIETRACATELLA, Biblioteca comunale

PORTOCANNONE, Scuola Media, Via Francesco Jovine

RICCIA, Gazebo presso Bar Dolcevita corso Umberto I

RIPALIMOSANI, Sala Consiliare

ROTELLO, Gazebo, Piazza Municipio

SAN MARTINO IN PENSILIS, Circolo Pd, Piazza Umberto I, 27

SANTA CROCE DI MAGLIANO, Locale privato, Corso Umberto, 564

TERMOLI 1, Galleria Civica, p.za Sant Antonio

TERMOLI 2, Difesa Grande

TRIVENTO, Centro polifunzionale comunale corso Beniamino Mastroiacovo

URURI, Caffè Letterario, Piazza Monsignor Tria

VENAFRO, Sede Comunale – Palazzo Armieri Piano Terra, piazza Cimorelli