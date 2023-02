Niente proroga per il DG Asrem Florenzano,Evelina Gollo ricoprirÃ  l'incarico per 60 giorni

La giunta regionale, riunitasi questa mattina, martedì 28 febbraio, per esaminare la posizione del direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, il cui contratto è scaduto oggi, ha deliberato di non rinnovare il contratto al manager.

Ora, per 60 giorni, il ruolo sarà ricoperto dalla dottoressa Evelina Gollo, direttore sanitario dell’Asrem, in attesa che si concluda la procedura, già partita, per la nomina di un nuovo direttore generale dell’Azienda Sanitaria Regionale.

«Il contratto scadeva oggi e la giunta – il commento lapidario del presidente Donato Toma – ha deliberato di non prorogare il contratto».

La procedura per la nuova nomina è la stessa utilizzata tre anni fa per la scelta di Florenzano. Per candidarsi al ruolo bisogna essere iscritti nell’albo dei direttori generali nazionali. Una commissione ad hoc valuterà i titoli e poi procederà ai colloqui, al termine dei quali sarà stilata una graduatoria dalla quale attingere per la scelta del nuovo direttore generale dell’Asrem.