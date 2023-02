Agnone-Pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di Palazzo Bonanni per un importo di 400mila euro

Il comune di Agnone ha pubblicato in data odierna 28 febbraio 2023 il bando di Gara riguardante il Completamento del terzo piano di Palazzo Bonanni

L' lntervento e' denominato "Polo Museale dell'Alto Molise - Completamento Palazzo Bonanni".

L'opera risulta finanziata per un importo complessivo di €uro 400'000,00 con Finanziamento Regionale - Area SNA| Alto Medio Sannio

Durata dell'appalto o termine di esecuzione Durata in giorni: 180 (Centoottanta) giorni naturali e consecutivi (ribassabile)

Criterio di aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto dell'art.36, comma 9-bis e dell'art.gs, comma 2 del D.Lgs.n,50/2016, con icriteri indicati di seguito:

Breve descrizione detl'appalto: L'intervento riguarda la esecuzione di opere di finitura , di adeguamento igienico-funzionale ed impiantistica del terzo piano di Palazzo Bonanni avente una superficie pari a circa mq.250.

Le opere difinitura, adeguamento igienico-funzionale consistono essenzialmente: nella esecuzione di intonaco di tipo civile a tre strati; esecuzione di pavimenti in ceramica su massetto di sabbia e cemento;

esecuzione di rivestimento in mattonelle diceramica neiservizi igienici;

posa in opera di infissi esterni in legno e vetrocamera, ed infissi interni in legno massello;

realizzazione di tramezzature per delimitare i locali da adibire a servizi igienico-sanitari;

tinteggiatura di tutti i locali, posa in opera di ringhiere in metallo, realizzazione di due lucernai per permettere l'uscita sul tetto necessaria per effettuare, quando necessario, la manutenzione del manto dicopertura, tinteggiatura del prospetto che siaffaccia su Salita Martisciano.

E' prevista la realizzazione dei seguenti impianti:

a) lmpianto Termico;

b) lmpianto idrico-sanitario ;

c) Rete discarico;

d) lmpianto elettrico;

e) lmpianto antincendio zla

lmpianto ascensore ;

Montascale, dall'accesso posto su Salita Martisciano n. 12 per accedere al piano di partenza ell'ascensore posto ad un livello inferiore occorre superare un dislivello pari a ml.2,oo mediante una scala esistente.

h) Linea vita, saranno realizzati due dispositivi anticaduta Tlpo c costituiti da un sistema di ncoraggio contro le cadute dall'alto da parte del personale manutentore (antennisti, idraulici, tecnici 'impianti etc.) o erante sulla copertura, sia piana sia inclinata