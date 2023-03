Cimitero di Agnone: Dopo la caduta di tre lapidi, il comune per un importo di 55mila euro procede ai lavori di manutenzione straordinaria

Come scritto nella delibera del 2 marzo 2023, la parte del cimitero di Agnone denominato Blocco A "versa in condizioni di assoluto degrado; - Il manto di copertura in tegole risulta ammalorato ed in gran parte divelto; - La struttura costituente il solaio di copertura presenta vistosi sgretolamenti del cls e notevole presenza di ruggine nella struttura di ferro; - I pluviali e discendenti di raccolta acque meteoriche risultano in parte divelti e comunque non più idonei per lo svolgimento delle proprie funzioni; - Quanto sopra determina di fatto un costante pericolo per la pubblica incolumità; - Il sicuro peggiorare dell’attuale situazione potrebbe determinare inondazione dei loculi con forti ripercussioni di carattere igienico sanitario;Cimitero comunale la parete loculi “A” (lato sx) ha subito un cedimento tale da far crollare n.3 lapidi con relativo marmo di riquadratura e al fine di evitare pericoli per i visitatori ha provveduto a chiudere l’accesso al corridoio tra le pareti loculi A e la parete B ;

Pertanto delibera di provvedere ai lavori di manutenzione straordinaria perchè "si rende necessario ed urgente intervenire per ripristinare le condizioni di sicurezza, idoneità sanitaria e decoro ; DATO ATTO che - il Settore Tecnico ha prodotto un Computo Metrico al fine di quantificare i lavori da eseguire ; - la Ditta Sammartino Costruzioni, interessata per le vie brevi, ha dato la propria disponibilità ad effettuare l’intervento di ripristino con l’urgenza che il caso richiede ; - l’ importo per l’esecuzione delle opere pari a €uro 55'000,00 + I.V.A. è in linea con quanto preventivato nella perizia di stima redatta dall’ Ufficio Tecnico; - La spesa non inciderà sul bilancio corrente ma sarà scomputata dalla somma dovuta dal Concessionario al Comune e ripartita nelle annualità 2023 – 2024 – 2025 – 2026 e 2027; VISTA la normativa vigente;