Villa Maria, il sindacato diffida di adire le vie legali per mancato pagamento degli stipendi

Diffida. In riferimento alla riunione svoltasi in data 10 febbraio per l’esperimento del tentativo di conciliazione alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto di Campobasso, nella quale si è concordato così come da verbale di elargire subito al personale dipendente le mensilità di novembre e dicembre 2022 e successivamente quella di gennaio 2023, nonché la mezza mensilità arretrata di giugno 2021,

le scriventi Organizzazioni Sindacali sono venute a conoscenza che non è stata liquidata la mensilità di gennaio 2023, non rispettando gli accordi nonostante la Asrem abbia provveduto a liquidare gli acconti. Pertanto, le scriventi invitano a provvedere immediatamente alla corresponsione della suddetta mensilità, anche in considerazione dell’imminente pagamento della mensilità di febbraio (10 marzo)

. Nel contempo diffidano codesta Casa di Cura significando che, qualora non ci fosse un riscontro positivo entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento della presente, adiranno le vie legali nelle strutture competenti.

Fp Cgil FP Cisl Uil FPL f.to A. Amantini f.to A. Valvona f.to E. Corbo