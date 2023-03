Pnrr: finanziato progetto per 100 anziani non autosufficienti. Agnone 4 i destinatari

CAMPOBASSO, 24 FEB - Il progetto regionale gestito e attuato dall'Ambito territoriale sociale (Ats) di Campobasso (ente capofila) in collaborazione con gli altri Ats del Molise, presentato nell'ambito dei bandi Pnrr è stato ammesso al finanziamento per un importo di 2.460.000 euro. E' finalizzato ad aumentare l'autonomia delle persone anziane attraverso specifici interventi.

I beneficiari, 100 anziani non autosufficienti e residenti nel territorio regionale, saranno individuati tramite un avviso pubblico emanato dall'Ats di Campobasso in collaborazione con gli altri Ats della regione.

Per ogni Ats è garantito un numero di anziani destinatari ripartito in base alla popolazione residente: 26 per l' Ats di Campobasso, 23 a Termoli, 9 a Larino, 14 per l'Ats di Riccia-Bojano, 15 a Isernia, 4 ad Agnone e 9 a Venafro. "La definizione di questo progetto e del relativo finanziamento ottenuto - ha detto l'assessore alle Politiche sociali di Campobasso, Luca Praitano - rientra nel lavoro che in maniera programmatica stiamo portando avanti per giungere a un aumento progressivo dei servizi da offrire agli anziani presenti sul nostro territorio. Una regione come la nostra che ha una forte prevalenza di popolazione anziana - ha concluso - deve strutturarsi sempre meglio attraverso metodologie e strumenti all'avanguardia per offrire a questa ampia fascia di popolazione servizi espressamente dedicati".