Aned Molise: Parziale rettifica su convenzione trasporto trapiantati

In base a quanto asserito da diversi organi di stampa, si comunica che il sig. Luigi Vecchiarelli non è stato trapiantato all'Aquila, in quanto vengono convocati diversi candidati idonei che prima devono essere sottoposti alle ultime procedure mediche di verifica, cosa, tra l'altro, da noi mai asserita nel nostro comunicato.

A parziale rettifica di quanto asserito in base alle nostre conoscenze, cosa di cui siamo venuti a conoscenza dopo interlocuzione con il Centro Trapianti Regionale dell'Aquila, abbiamo appreso che esiste tra Regione Molise e Centro Trapianti dell'Aquila una convenzione per il trasporto dei pazienti interessati ai trapianti da maggio 2022. Dal 2015 con accordo Stato Regioni è stato sancito che il 118 in Italia è deputato al trasporto per i Trapianti e da maggio del 2022 anche Abruzzo e Molise sono dotati di convenzione per trasporto aereo con vettore privato da riservare a casi selezionatissimi.

Questi trasporti sono stati assicurati quasi sempre per trapianto di cuore polmone e fegato. Per il rene siccome c'è un lasso di tempo abbastanza ampio, il paziente se può provvedere da solo o con suoi mezzi può farlo autonomamente, se ha necessità si può rivolgere al 118 che deve contattare il Coordinamento del Centro Trapianti a cui spetta la decisione. Se il trapianto deve essere effettuato a grande distanza, se necessario può essere attuato il trasporto aereo, ma sempre dal Coordinamento del Centro Trapianti.

La vicenda del sig. Vecchiarelli, quindi, è stata dovuta ad una mancata conoscenza dei protocolli e delle procedure in essere da parte delle strutture periferiche ASREM. Come ANED noi siamo particolarmente contenti di aver saputo che almeno per i candidati al trapianto esiste in Molise la copertura per il trasporto, e siamo grati a Regione Molise ed Asrem di averla attuata, anche se, ripetiamo ci sorprende che questa non sia conosciuta, come i protocolli, da tutte le strutture ASREM anche periferiche. Rimangono tuttavia sul tappetto a preoccuparci le situazioni delle osmosi di Agnone e Venafro e la mancata attuazione del traporto per i pazienti in emodialisi, che ci auguriamo possano essere risolte al più presto.