Terremoto a Perugia, nuova scossa di magnitudo tra 4,4 e 4,9

Una nuova scossa di terremoto di magnitudo tra 4,4 e 4,9 è stata registrata in Umbria, dopo quello registrato oggi pomeriggio in provincia di Perugia, con epicentro nel comune di Umbertide. La scossa è stata avvertita in tutto il centro Italia. Secondo il dato fornito dall'Istituto di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è stata di 4,3 gradi. Al momento non si registrano danni significativi, ma solo piccoli crolli legati ad edifici fatiscenti. Quattro palazzine sono state comunque evacuate per precauzione: in tutto 30 persone hanno dovuto lasciare la loro casa in attesa di verifiche. La scossa è stata avvertita anche nelle Marche e in Toscana. A Umbertide le scuole resteranno chiuse. Chiuse anche le sedi dell'Università di Perugia.