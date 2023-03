Bonus vacanze 2023, l'Inps pubblica i bandi per gli studenti: requisiti, a chi spetta e come richiederlo

Bunus vacanze 2023, l'Inps ha pubblicato sul proprio sito i tre nuovi bandi dedicati per l'assegnazione di contributi per soggiorni studio all'estero (in paesi europei ed extra europei) e vacanze tematiche in Italia riservate agli studenti iscritti all'anno scolastico 2022/2023. I bandi si differenziano per quanto rigurada gli utenti interessati, i luoghi oggetto del bonus e le tempistiche per presentare la domanda. La misura ha riscontrato grande successo nel corso degli anni e infatti viene puntualmente riproposta.

Bonus vacanze 2023 studenti: come fare domanda

Per poter fare domanda, occorre accedere direttamente alla piattaforma dell’Inps , mediante Spid, CIE o CNS.

In particolare, per chi è interessato alla partecipazione al bando Estate INPSieme ed Estate INPSieme Estero, basterà seguire il percorso Sostegni, Sussidi e Indennità> Credito e Welfare dipendenti pubblici> Soggiorni> Estate INPSieme.

Se, invece, si vuole inviare la domanda per il bando di concorso per il corso di lingue all’estero, si dovrà seguire il percorso: Sostegni, Sussidi e Indennità> Credito e Welfare dipendenti pubblici> Formazione e sviluppo personale> Corso di lingue all’estero.

Le domande possono essere inviate fino alle ore 12.00 del 27 marzo 2023.