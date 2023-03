Piscina Agnone: pubblicato il bando di gara per lavori di ristrutturazione, non Ã¨ compresa la copertura

Oramai sono passati circa sei mesi da quando la piscina comunale di Agnone è stata chiusa. La decisione presa dai vertici della Hidro Sport, società a cui era stato affidato in gestione l'impianto .

In una assemblea pubblica i vertici della società gestrice, fornirono le spiegazioni della loro drastica decisione di chiudere la piscina , dopo ben 14 anni di servizio ininterrotto . Le motivazioni della chiusura erano legate ai costi dell'impianto in riferimento alle spese elevate, in particolare ai consumi di energia elettrica dove tra l'altro a causa di una copertura non idonea si creava una grave dispersione di calore

Allora si cercarono soluzioni per non interrompere un servizio importante per la popolazione dell'Alto Molise e l'alto Vastese, ad Agnone afferivano anche i paesi vicini.

Ma soluzioni non furono trovate. I gestori asserivano che per mantenere l'impianto aperto occorrevano circa 50mila euro, cifra che scaturiva dai calcoli sulle spese di energia elettrica affrontate nei primi due mesi di apertura e con i ricavi delle rette di 200 nuotatori,non coprivano le spese complessive . In data odierna è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di “lntervento Riqualificazione energetica Piscina Comunale"

L' opera risulta finanziata per un importo complessivo di€uro 422'388,81 (di cui€uro 331'561,26 con Finanziamento Regionale - Area SNAI Alto Medio Sannio e €uro 90'827,55 a totale carico dell'Ente e/o incentivo GSE). I lavori previsti sono su spogliatoio, vasca ed efficientamento energetico. Non è prevista la sostituzione della copertura e in assemblea pubblica i gestori si lamentavano che senza diventa ipossibile abbattere le spese .

La durata dell'appalto o termine di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni: 236 (Duecentotrentasei) circa 7 mesi, giorni naturali e consecutivi (ribassabile).

Termine per l'accesso ai documenti 31 marzo 2023, termine ultimo per il ricevimento delle offerte 7 aprile 2023, Modalità diapertura delle offerte - prima seduta pubblica 14 aprile ore 15.30

Breve descrizione dell'appalto: Si descrivono le varie fasi che si succederanno nella realizzazione degli interventi descritti in maniera sintetica:

1. demolizione di intero fabbricato destinato a spogliatoi;

2. scavo di sbancamento per una profondità di circa 1.50 m, per la realizzazione della fondazione in cls armato della struttura;

3. realizzazione di magrone di sottofondazione, avente uno spessore di 10 cm;

4. realizzazione di platea di fondazione mediante getto di cls all'interno di casseri in legno, armati con barre in acciaio, per uno spessore di circa 30 cm;

5. realizzazione dipilastri in c.a., aventi dimensioni30x30 cm;

6. riempimento scavo con misto in ghiaia, per uno spessore di circa 30 cm;