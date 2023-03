Agnone, i ladri tornano a farsi vedere nelle zone di Castelnuovo e Civitelle

Le notizie giungono frammentate, ma ieri sera intorno alle ore 19 ad Agnone è avvenuto piu di un furto. Dai racconti sembrerebbe che i colpi messi a segno sono tre o addirittura quattro ai danni di cittadini che abitano nelle zone di Castelnuovo e Civitelle. In alcune abitazioni sono scattati gli allarmi che hanno dissuaso i ladri a compiere il furto. Alcune delle vittime prescelte erano fuori casa, altri in casa. Intervenuti i carabinieri di Agnone

Contro i ‘predoni’ della notte, che ancora una volta stanno dimostrando sangue freddo, non c’è proprio pace per le tante famiglie agnonesi costrette a far i conti col riproporsi del fenomeno dei furti.