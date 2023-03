19 Marzo al Teatro Fulvio di Guglionesi: "Un' è ppicca, ma ddu sò tròppe", commedia a cura del La Compagnia Associazione Teatro Comico degli “Abruzzi” di Agnone (IS)

Al Teatro Fulvio di Guglionesi il 19 marzo alle ore 18.00 rappresentazione della commedia Un' è ppicca ma du sò tròpp a cura della La Compagnia Associazione Teatro Comico degli “Abruzzi” di Agnone (IS)

La trama:

La commedia racconta di Franca, una donna che vive nel caos e non conosce l’ordine e, forse, anche un pò la pulizia ha un appartamento al 4 piano di una palazzina al centro della città. Lavora e pensa poco alla sua casa, specie da quando suo marito l’ha lasciata per il vizio del gioco. Una volta a settimana ospita le sue amiche per giocare a carte e scambiare pettegolezzi. La caotica vita della padrona di casa verrà rivoluzionata dalla necessità della sua amica Dora, di chiederle ospitalità, perché Armando, suo marito, la vuole lasciare. Dora è maniaca dell’ordine e questa convivenza scombussolerà anche le abitudini del gruppo.