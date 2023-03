Accordo raggiunto, riapre la Radioterapia al Gemelli

In data odierna si è tenuto presso la Regione Molise un incontro fortemente voluto dalla Struttura Commissariale con il Gemelli Molise e la Direzione Generale per la salute. In un clima costruttivo e collaborativo è stata raggiunta un’intesa che consentirà a breve la riapertura della Radioterapia e la piena funzionalità di tutti i reparti dell’ospedale. Il Gemelli Molise intende ringraziare la struttura commissariale e la Direzione Generale per la salute per la disponibilità dimostrata.