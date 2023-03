Emendamento Lotito 'salva Molise' dichiarato improponibile dalla commissione bilancio del senato

Tutto da rifare per il Presidente della Lazio, il senatore Claudio Lotito, l'emendamento 'salva Molise', inserito dal senatore nella legge del Piano di ripresa e resilienza è stato rigettato perché improponibile e inammissibile. Lotito, come aveva annunciato in campagna elettorale, ha sempre sostenuto di voler far approvare un "decreto Molise", da parte delle Camere, che potesse azzerare il debito sanitario molisano, decreto mirato proprio al fine di poter far uscire fuori, in materia sanitaria, dal Commissariamento la Regione Molise dopo 13 anni. Un brutto colpo per il Molise che mette a rischio anche la predisposizione del bilancio di previsione della regione Molise.

La commissione bilancio del senato ha dichiarato improponibile e quindi inammissibile - ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento - per estraneità di materia, l'emendamento presentato dal senatore, Claudio Lotito. Il senatore, chiedeva l'autorizzazione a ripianare in quote costanti, in 10 anni a decorrere dall'esercizio 2023, il disavanzo relativo all'esercizio 2021 e le relative quote di disavanzo non recuperate alla data del 31 dicembre 2022, da parte della Regione Molise. L'emendamento era stato inserito al punto 8 del testo di legge in merito all'attuazione del Piano di ripresa e resilienza.