Giornata UnitÃ  Nazionale, messaggio presidente Toma

Nei giorni in cui il drammatico conflitto causato dalla Federazione Russa in Ucraina inasprisce la minaccia ai diritti umani, di libertà e pace su cui si fondano gli ideali della comunità internazionale, la Giornata dell’Unità Nazionale ci impone un severo richiamo alla coesione, alla fratellanza, alla civile convivenza in un mondo democratico.

Mi unisco al rilevante e sentito appello del Capo dello Stato alla pace, perché è nei valori della nostra Costituzione e nei coerenti indirizzi delle istituzioni che si incardinano gli assi su cui è stato edificato ed è cresciuto il nostro Paese.

Il 162° anniversario della Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera, sia da stimolo ad una sempre più incisiva e organica opera di concordia, a tutela dei principi di cui la nostra Repubblica è fiera ambasciatrice.