Convocata la Conferenza dei Sindaci per il giorno 20 Marzo. Odg: criticitÃ  della sanitÃ  molisana

E' convocata la Conferenza dei sindaci. Nella nota, a firma del presidente Daniele Saia, sono invitati a partecipare i Sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale dell’ASReM, il Sen. Costanzo Della Porta, il Sen. Claudio Lotito, l' On.Lorenzo Cesa e l'On. Elisabetta Lancellotta .

All'ordine del giorno i seguenti punti:

1) Iniziative Sindaci del Molise – organizzazione manifestazione a Roma

2) Nomina gruppo di lavoro di supporto all’Esecutivo in materia di integrazione tra servizi socioassistenziali e servizi sanitari previsti nel P.O. 2022/202

3) Elaborazione documento sulle criticità della sanità molisana, da sottoporre all’attenzione del Ministro della Salute

4) Varie ed eventuali

La riunione è convocata per il giorno lunedì 20 marzo 2023 alle ore 08,00 in prima convocazione e alle ore 16,00 in seconda convocazione, presso la Sala della Costituzione sita nel Palazzo della Provincia di Campobasso - Via Roma, 47