Toma non si dimette da commissario alla sanitÃ  molisana dopo il pressing dei vertici di Forza Italia

Colpo di scena nella vicenda delle dimissioni da commissario alla sanità molisana del presidente della Regione Donato Toma.

Dopo l'annuncio fatto dal governatore nella giornata di sabato con una conferenza stampa, la decisione è ora invece 'congelata'.

Toma aveva comunicato che avrebbe protocollato questa mattina le dimissioni al Governo e invece, dopo il pressing dei vertici di Forza Italia, si è fermato. Sarebbe stata in particolare una telefonata del vice premier Antonio Tajani a far sospendere le dimissioni in attesa di un incontro tra Toma, il ministro della Salute Orazio Schillaci e lo stesso Tajani. Incontro che potrebbe avvenire in settimana. (ANSA).