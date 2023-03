Ristoratori intossicati a Schiavi di Abruzzo: "Grazie per aver salvato mio figlio e mio marito"

VASTO. E' delle ultime ore la notizia che anche il secondo ristoratore di Schiavi di Abruzzo, intossicato da monossidiodi carbonio (Leggi), è tornato a casa (Leggi).

Questi i ringraziamenti da parte della famiglia agli operatori del San Pio:

"Sono la mamma e moglie de i 2 ristoratori di Schiavi di Abruzzo intossicati dal monossido di carbonio, vorrei ringraziare l'ospedale San Pio di Vasto, in particolare il Pronto soccorso e l'unità di rianimazione dai medici e tutto il personale senza escludere nessuno per l'ottima gestione dei reparti da me personalmente costatata. All'unità di rianimazione grazie per aver ridato una seconda vita a mio figlio Roberto di solo 40 anni, non mi scorderò mai e dico mai di voi grazie di cuore. Con l'augurio che possiate proseguire con altrettanto successo il vostro lavoro."

Fonte QUI