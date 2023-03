Aremogna a Roccaraso (AQ) Festa degli gnomi, il 14-15-16 luglio, le date ufficiali

E’ ufficiale! Sono uscite le date!

Il 14, 15 e 16 luglio lungo i sentieri boschivi dell’area verde dell’Aremogna a Roccaraso (AQ), potremo finalmente vivere la magia di un evento fantastico e irripetibile!

Il Gran Consulto degli Gnomi, infatti, dopo una lunga, brillante e animata riunione, all’unanimità ha deliberato che le creature del bosco, ovvero gnomi, fate, folletti, elfi e fauni, usciranno allo scoperto e incontreranno grandi e piccini, rivelando loro segreti e incantesimi e dando vita a spettacoli meravigliosi, di giorno e di notte, in un tripudio fantastico di sogno e realtà.

La Festa Internazionale degli Gnomi, fiore all’occhiello della Compagnia teatrale “I Guardiani dell’Oca”, è un festival di Teatro Ambiente e di Teatro per l’infanzia in stile fantasy.

E’ la festa della natura e della fantasia e ha obiettivi e finalità molto importanti, come favorire e diffondere il Teatro Ambiente, promuovere in ambito internazionale, nazionale e regionale, l’immagine e la conoscenza del nostro territorio valorizzando le nostre aree verdi e protette, favorire l’interscambio culturale, esaltare la drammaturgia contemporanea, i giovani autori e compositori, divulgare il patrimonio storico-antropologico della tradizione popolare e contribuire alla conoscenza e rispetto della diversità.

La festa quest’anno giunge alla sua ventesima edizione e per l’occasione la compagnia teatrale dei “Guardiani dell’Oca”, nella persona di Zenone Benedetto, ha organizzato iniziative speciali per chi vuole essere protagonista e essere fata, folletto o gnomo per un giorno.

Per maggiori informazioni: www.iguardianidelloca.it

Vi aspettiamo numerosi!