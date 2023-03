Lascito testamentario: come sostenere Medici Senza Frontiere

Non tutti sanno che il testamento è un atto che può essere revocato in qualunque momento. Redigerlo, dunque, è semplice, ma nulla vieta di cambiare idea e di modificarlo, anche più volte. Il fatto che si tratti di un documento scritto non implica che non si possa cambiare, insomma. Come noto, il testamento rappresenta lo strumento attraverso il quale si ha la possibilità di decidere e di chiarire, in piena autonomia e in coscienza, in che modo si desidera disporre dei propri beni dopo la morte. Sono due le modalità con le quali un testamento può essere scritto: si distingue, infatti, tra il testamento olografo e il testamento pubblico.

Che cosa sono il testamento olografo e il testamento pubblico

Nel caso di un testamento olografo, è possibile redigere il documento in autonomia, a condizione che esso venga scritto completamente a mano, comprese la firma e la data, su un normale foglio di carta. Nel caso di un testamento pubblico, d’altra parte, è necessario fare riferimento a un notaio, che provvede a prender nota delle volontà espresse in presenza di due testimoni. Da quel momento in poi, il testamento verrà conservato dal notaio nei suoi atti.

La modifica del testamento

Vale la pena di ribadire ancora una volta che, se lo si desidera, è possibile modificare il proprio testamento. Ma non è tutto: infatti questo documento può anche essere sostituito o annullato nel caso in cui si reputi opportuno procedere in tal senso. È utile, inoltre, essere consapevoli del fatto che la legge garantisce le quote legittime di tutti gli eredi, e quindi dei figli, del coniuge, dei nipoti, dei genitori e dei nonni.

Che cosa lasciare in testamento

In genere si pensa che con un testamento si lascino solo dei soldi, ma non è così: è davvero ampia e variegata la quantità di beni che possono essere conferiti a coloro che vengono indicati come destinatari. Il denaro, ovviamente, sotto forma di fondi di investimento, di buoni postali, di libretti postali, di trattamento di fine rapporto, di obbligazioni, di azioni, di titoli o semplicemente di conto corrente. Anche i beni mobili possono essere inseriti in un testamento: le auto, i gioielli, le opere d’arte, e così via. Nel novero dei beni immobili ci sono i fabbricati, i box, i terreni e gli appartamenti, ma nulla vieta di lasciare in eredità a una onlus delle polizze assicurative o addirittura tutto il patrimonio.

Medici Senza Frontiere e il testamento

Chi lo desidera ha l’opportunità di eleggere Medici Senza Frontiere come beneficiaria di una polizza vita, senza che ciò comporti alcun tipo di vincolo verso gli eredi. Occorre sapere, infatti, che la polizza vita non rientra nel patrimonio ereditario. Di conseguenza il titolare della polizza in questione ha la facoltà di stabilire qual è il beneficiario non solo nel momento in cui l’assicurazione viene sottoscritta, ma anche in seguito, per esempio riportandolo nel testamento o comunque con una successiva dichiarazione. E’ possibile ricevere maggiori informazioni sull’opportunità offerta dal lascito testamentario seguendo il link.

Perché scegliere Medici Senza Frontiere

Uno dei tanti motivi per i quali vale la pena di prendere in considerazione Medici Senza Frontiere come realtà beneficiaria delle proprie disposizioni testamentarie ha a che fare con i vantaggi di carattere fiscale che ne possono scaturire. Tali disposizioni, infatti, non sono soggette alle imposte di successione. Che cosa vuol dire? Molto semplicemente, che la totalità di ciò che viene donato è destinato a essere sfruttato per aiutare le persone e curare i pazienti di Medici Senza Frontiere in ogni angolo del pianeta.