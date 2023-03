Molise SanitÃ , Molise, assunti 7 medici Chirurgia generale SanitÃ , Molise, assunti 7 medici Chirurgia generale

CAMPOBASSO, 24 MAR - Un segnale confortante su una possibile e auspicabile inversione di tendenza arriva dal concorso pubblico per titoli ed esami espletato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) per l'assunzione a tempo indeterminato di sette medici della disciplina di Chirurgia generale.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove di esame, ha approvato la graduatoria di merito dei candidati dichiarati idonei.

Cinque specialisti sono stati assunti, mentre per due specializzandi il contratto sarà a tempo determinato con trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato a seguito del conseguimento della specializzazione. In passato diversi concorsi e avvisi per reclutare personale medico sono andati deserti o non sono riusciti a coprire il fabbisogno richiesto. (ANSA).