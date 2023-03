Primo volo diretto Lussemburgo-Pescara

PESCARA – Lunedì 27 marzo, a partire dalle 14:15, all’aeroporto internazionale d’Abruzzo di Pescara atterrerà il primo volo Luxair dal Lussemburgo. Per l’occasione, la delegazione lussemburghese e tutti i passeggeri in arrivo e in partenza per quella tratta riceveranno in omaggio una selezione di prodotti del territorio e dell’artigianato alimentare abruzzese offerti da Ats Geie Costa dei Trabocchi.

L’importanza di tale collegamento aereo è sottolineata proprio dalla qualità istituzionale della delegazione lussemburghese che arriva in Abruzzo, a Pescara, con l’ambasciatore del Lussemburgo da Roma, quello italiano da Lussemburgo, il Ceo della Luxair con il vicepresidente e la delegata della capofila a Lussemburgo del Consorzio italo-lussemburghese, Oneness Idea srl, Annamaria Ranieri, originaria di Chieti.

La delegazione abruzzese, oltre che dal presidente dell’aeroporto, Vittorio Catone, è composta dal vicepresidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, dal sindaco di Pescara, Carlo Masci, e da Gennaro Baccile, padre genetico del progetto Incoming turistico con il logo TRABOOKING.COMe che con Ranieri hanno avviato i primi contatti tra l’aeroporto di Pescara e la Luxair per la connessione diretta, presentando ai vertici della Luxtour proprio il progetto Ats Geie Costa dei Trabocchi.

Ci sarà la degustazione di due vini (uno bianco e uno rosso), un olio delle colline pescaresi, due “pallotte cacio e uova”, un assaggio di ventricina e, infine, una gustosissima selezione di dolci e pasticceria tipica.

“Il collegamento diretto Lussemburgo-Pescara – ha spiegato Baccile, presidente onorario e padre del progetto, non è finalizzato al solo incoming turistico e alla facilitazione nella mobilità degli abruzzesi, tantissimi, che risiedono in Lussemburgo, ma mira alla connessione ed attivazione dell’interscambio economico delle produzioni agricole autoctone e artigianali della migliore qualità abruzzese che tanto mercato può trovare nel Nord Europa, assai sensibili alla genuinità e biodinamicità degli alimenti mediterranei”.

Il Box con presidio di esperto in incoming turistico affittato dalla Trabocchi Lodging, dentro l’aeroporto di Pescara, costituisce vero punto di approdo per l’assistenza e l’informazione ai passeggeri soprattutto in arrivo per accompagnarli nelle destinazioni scelte e illustrare le bellezze territoriali senza trascurare la genuinità del cibo abruzzese.