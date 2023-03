Calcio Agnonese: 56 anni di storia sportiva e umana in un incontro a cena di 250 ex calciatori, tecnici, dirigenti

La lunghissima storia della Polisportiva Olympia Agnonese, non si smentisce e continua a cucire sulla maglietta granata delle bellissime storie di vita.

Nella giornata di Venerdi 24 Marzo, su iniziativa di alcuni ex calciatori, (Alessandro Adamo, Nicodemo Sabatini, e Mauro Marinelli), che con il loro impegno sono riusciti ad organizzare una giornata di piacere invitando i tantissimi ex, calciatori, allenatori e dirigenti, che dal lontano 1967 ad oggi hanno reso possibile e mantenuto in vita questa gloriosa società.





Il numero dei partecipanti provenienti da diverse regioni è stato elevatissimo, nella quasi totalità l'adesione è stata spontanea, fatta eccezione di alcuni, che a malincuore hanno dovuto rinunciare.

La giornata ha visto la partecipazione di oltre 250 bellissime persone, che piene di emozioni e qualche inevitabile lacrima, si sono ritrovati in Agnone. Nell'iniziativa della giornata è stata inserito il voler rendere omaggio presso il cimitero Agnonese, ai defunti dirigenti che avevano nel tempo reso il loro impegno sportivo.

A seguire c'è stata la visita presso la Valle del Cioccolato per degustare le delizie create e offerte dai fratelli Labbate, anche loro ex della rimpatriata.

La serata è terminata presso il ristorante Serafini dove tutti si sono uniti in un lunghissimo abbraccio. Il piacere del ritrovarsi è andato oltre tutte le possibili e immaginabili aspettative.

Iniziativa che a firma di autori scrive una pagina bellissima a dimostrazione che lo sport collettivo qual è il calcio non si limita solo alle prestazioni sportive ma lascia nella persona di chi l'ha vissuto esperienze profonde di vita e di amicizie che restano incancellabili nella mente e nel fisico. Voglio chiudere questo mio piccolo pensiero, citando il nome di alcune persone che sono rimaste legatissime a questa società, Franco Caldararo,di Pescolanciano, ex calciatore, Michele Guerrizio ex dirigente e massaggiatore, Nicola Bucci ,storico calciatore e allenatore, Antonio Melloni, ex calciatore e storico capitano, Rocco Sabelli, ex calciatore e ex presidente, che con il loro impegno inteso in senso lato hanno reso possibile la lunga militanza compiuta dai colori granata nella massima serie del campionato di serie "D". Persone che con la loro costante presenza a qualsiasi iniziativa sportiva dimostrano di avere tatuato sul loro corpo i colori della Polisportiva Olympia Agnonese.