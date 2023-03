Sonus Domini Itinerari musicali per la Pasqua in Molise: Ambrogio Sparagna LIVE il 30 e 31 marzo con Davide Rondoni, Iaia Forte e Gabriele Coen

Il Molise come crocevia del dialogo interreligioso attraverso la musica e i suoi protagonisti. Una occasione speciale per riscoprire il territorio attraverso due spettacoli di grande intensità tematica e artistica. Una produzione targata Regione Molise, Fondazione Molise Cultura e Finisterre, nell'ambito del cartellone Palcoscenici in programma il 30 marzo al Teatro Risorgimento di Larino (CB) e il 31 marzo al Cinema Teatro K di Casacalenda (CB). In scena il repertorio di canti e musiche sacre popolari tra San Francesco, San Filippo Neri e Sant'Alfonso Maria dè Liguori e alcune testimonianze legate alla Settimana Santa e ai rituali della Passione in Molise.

Un viaggio tra Laude, Canzoncine spirituali, Canti processionali e della Passione accompagnati dagli strumenti musicali della tradizione appenninica con particolare riferimento ai suoni del periodo pasquale in terra molisana. Oltre alla Direzione del Maestro Ambrogio Sparagna, di particolare rilevanza la partecipazione dell'attrice Iaia Forte e del poeta Davide Rondoni e l'intervento di ospiti speciali come il cantante Theodoro Melissinopoulos, il liutista Ziad Trabelsi e il sassofonista Gabriele Coen.

GLI SPETTACOLI

LARINO (CB) giovedì 30 marzo - Teatro Risorgimento, h. 21.00

Il Cammino

Lungo un ideale sentiero molisano della Transumanza ecco l'incontro con il mondo ortodosso e il misticismo che accomuna la dorsale appenninica con il Sacro Monte dell'Athos. Iaia Forte ci guida con i suoi racconti attraverso un cammino che accoglie i canti della potente voce ellenica di Theodoro Melissinoupoulos.

CASACALENDA (CB) venerdì 31 marzo – Cinema Teatro K, h. 21.00

Le Campane della Gioia

Dal Matese al grande mare per incontrare sulla strada verso l'Oriente adriatico i suoni del suonatore di oud tunisino Ziad Trabelsi e del sassofonista ebreo Gabriele Coen intrecciati alle liriche del poeta Davide Rondoni.

I Solisti Orchestra Popolare Italiana

Ambrogio Sparagna: voce, organetti - Anna Rita Colaianni: voce - Clara Graziano: voce, organetto - Erasmo Treglia: nyckelharpa, ghironda - Romolo Martufi: percussioni - Antonio Guglielmo: traccole, campanacci

Ospiti

IAIA FORTE

Valente attrice di cinema e performer di richiamo nel panorama italiano. Una delle voci narranti più intense del teatro italiano.

DAVIDE RONDONI

Poeta e scrittore di grande rilevanza, da sempre impegnato sui temi della religiosità e della poesia popolare. Autore di numerose pubblicazioni e molto attivo nel panorama della nuova poesia.

THEODORO MELISSINOPOULOS

Grande voce della musica greca e dominatore assoluto del palco per la sua intensa interpretazione dei repertori tradizionali e più moderni.

ZIAD TRABELSI

Solista dell'Orchestra di Piazza Vittorio e virtuoso di oud arabo. Poliedrico artista tunisino con grande esperienza in progetti di teatromusica e di produzioni multimediali.

GABRIELE COEN

Raffinato sassofonista e clarinettista jazz con molti progetti dedicati alla riscoperta delle musiche klezmer e più in generale legate alla diaspora ebraica nel mondo. Attivo in molte collaborazioni nazionali e internazionali.

PRODUZIONE

REGIONE MOLISE Assessorato alla Cultura

FONDAZIONE MOLISE CULTURA

FINISTERRE srl