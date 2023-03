Furti di auto a Termoli: Oggi l'incontro con il Sindaco

Si è tenuto oggi l'incontro con il sindaco Francesco Roberti richiesto dalla FILT CGIL Molise a seguito dei ripetuti furti di auto in viale Trieste a Termoli. Il sindaco ha dimostrato grande disponibilità sulla necessità di prendere provvedimenti per porre rimedio ad una situazione divenuta insostenibile per i lavoratori dipendenti delle Ferrovie ma anche per i cittadini residenti in quella zona. Durante l'incontro il sindaco ci ha comunicato che ha già provveduto ad intensificare i controlli medianti vigili urbani. E' stata inoltre condivisa la necessità di installare telecamere lungo Viale Trieste ed abbiamo avuto rassicurazioni che l'impianto delle stesse verrà effettuato entro cinque/sei mesi.

Viale TRIESTE- TERMOLI

Il problema parcheggio del personale verrà comunque risolto anche grazie all'accordo raggiunto circa due anni fa dalla FILT CGIL con RFI nel quale era stata individuata la zona che verrà utilizzata per realizzare parcheggi destinati ai lavoratori dipendenti. L'area individuata è quella adiacente il fabbricato viaggiatori della stazione di Termoli mentre il sindaco si occuperà di ripristinare le reti divelte che circondano quell'area. Siamo stati inoltre informati che RFI e Comune di Termoli stanno lavorando insieme per rendere operativi tutti gli interventi di ristrutturazione che interesseranno l'area stazione. La FILT CGIL auspicando che tutti gli interventi verranno realizzati nel più breve tempo possibile esprime grande soddisfazione in merito alle soluzioni concordate.

Termoli , 28 marzo 2023

FILT CGIL MOLISE (Lucia Merlo)