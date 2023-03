Viaggio in India: Scopri la magia della cultura indiana

Ricca di fascino l’India è da sempre la massima espressione della spiritualità. Gli oltre 9mila anni di storia che la contraddistinguono, fanno di questo Paese una delle civiltà più longeve e antiche sulla faccia della terra. Caratterizzata dalla molteplicità di linguaggi, razze, religioni, stili musicali e architettonici, danze, tradizioni alimentari e usanze, l’India rappresenta un universo complesso e variegato, capace di catturare il visitatore che si lascerà attrarre dai diversi usi e costumi fino a restarne ammaliato. Ed è proprio l’estrema varietà a rappresentare il vero tesoro di questa terra.

L’India è oggi una federazione di Stati. A influenzarne tradizioni e storia hanno contribuito le tante civiltà, che nel susseguirsi dei secoli hanno varcato i confini del territorio. Colonia inglese fino al 1947, l’India si è resa indipendente solo in tempi più recenti, grazie a una rivoluzione pacifica, di cui si è fatto promotore il movimento del Mahatma Gandhi. Raggiungere questo crogiolo di vita ed etnie è possibile, soprattutto scegliendo di affidarsi ai voli per l’India, disponibili online a condizioni estremamente vantaggiose.

Cerimonie e festività per immergersi nelle atmosfere tipiche del Paese

Per rendere indimenticabile il viaggio in India, non resta che immergersi nelle atmosfere tipiche del Paese, partecipando a una o più cerimonie e festività, scelte fra i tanti appuntamenti che cadenzano lo scorrere della vita quotidiana.

Spesso si tratta di eventi che celebrano la gioia di vivere attraverso musica, danze e un universo di colori. Il tributo alla fine dell’inverno è rappresentato da Holi, la festa più amata, a luglio invece è la volta della ricorrenza del Mango, mentre tra ottobre e novembre i riflettori sono puntati su Rama Lila, che termina con la distruzione dell’immagine di Rāvaṇa, demone per antonomasia.

L’avventura del viaggio in India fra yoga, spiritualità e attenzione al karma

Meditazione, yoga, spiritualità, e una costante attenzione al karma, accompagnano chiunque sceglie di compiere un viaggio in India. Muovendosi dalle montagne fino alla costa non esiste luogo sprovvisto di templi, dove praticare meditazione e yoga, indipendentemente dal credo religioso. L’architettura, le feste e i paesaggi rimandano costantemente alla spiritualità, autentico leit motiv della vacanza in India, difficile da dimenticare anche una volta tornati alla quotidianità.

Cucina e abbigliamento: come da tradizione un tripudio di colori e sapori

Sono ancora le diverse etnie e la varietà di stili a influenzare la cucina al pari dell’abbigliamento. In entrambi i casi abbiamo a che fare con tradizioni articolate e multiformi, che riflettono appieno le caratteristiche del Paese. La massima espressione della cucina indiana è retta dall’ampio uso di spezie, che regalano alle pietanze colori e gusti intensi.

I colori sono quelli che dominano nei mercati a partire dal Khari Baoli, a New Delhi, dove sono in vendita spezie e aromi di ogni tipo.

Come per il cibo anche l’abbigliamento gode di una componente visiva estremamente colorata, e porta con sé un'eredità secolare, figlia delle diverse etnie, che si esprime tra drappeggi, e l’uso di tessuti dalle tinte vivaci e dalle innumerevoli nuance cromatiche.

Attrazioni turistiche ricche di storia e biodiversità

Città e realtà storiche si intrecciano alla bellezza di un territorio ricco di biodiversità e panorami mozzafiato. I paesaggi si succedono, e a riempire gli occhi è l’estrema varietà dei luoghi. Ed è così che si passa dalle cime bianche di neve dell’Himalaya alle splendide spiagge di Goa, per arrivare all’incanto dei parchi nazionali. Immancabile la scelta di fermarsi ad ammirare l’imponenza prorompente del Taj Mahal, letteralmente ‘palazzo della Corona’, il mausoleo annoverato fra le sette meraviglie del mondo, o di godere della rilassante navigazione nelle backwaters, la rete di laghi e lagune immerse in una natura lussureggiante. Autentica gioia per gli occhi è la visita a Udaipur, la città più romantica dell’India, conosciuta come la Venezia d’Oriente.

Valutando un itinerario di tutto rispetto, alla scoperta delle antiche tradizioni, ideale mettere in fila visite a Harmandir Sahib, il Tempio d’Oro, a Varanasi, attorniata da un'aura mistica, alle grotte di Ajanta, proseguire a Jaisalmer, soprannominata la Città d’Oro, per poi spingersi sino a 2200 metri, sui pendii di Darjeeling, dove viene prodotta una qualità di tè fra le migliori al mondo.