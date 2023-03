Succede ad Agnone: Bucate per ben due volte le gomme di una automobile

Sgradevoli accadimenti ad Agnone. E' un nostro lettore che con una nota rappresenta due episodi accaduti ai suoi danni

La nota si apre cosi:

“Tendenzialmente io sono una persona tranquilla ed è per questo che scelsi Agnone per me e per la mia famiglia, ma oggi non sono più tanto sicuro che lo consiglierei ad altri. Ad onor del vero devo però dire che la quasi totalità delle Persone che ho incontrato qui sono assolutamente rispettabili e se qualcuno civilmente mi avesse chiesto di non lasciare l'auto in quel posto, certamente non avrei avuto difficoltà ad accontentarlo.”

E' una persona tranquilla come ben afferma, professionisti lui e la moglie, tre figli, scelgono di lasciare la loro città e venire a vivere e lavorare ad Agnone e provincia, e i figli frequentano le scuole agnonesi. Amavano da sempre la nostra regione, il Molise, e per questo decidono di trasferirsi dalla loro città ad Agnone. Acquistano una casa nel centro storico e godono della tranquillità, il buon cibo, la bellezza di Agnone l'antica, Atene Del Sannio. Ma improvvisamente la tranquillità finisce. Hanno subito nel giro di poco tempo due atti di vandalismo sulla loro automobile. Qualcuno ha pensato bene di forare le gomme della sua auto parcheggiata nei pressi del Monastero di Santa Chiara.

Il primo episodio fu derubricato da lui stesso e dal suo gommista, ad un eventuale difetto entrinseco della gomma. Ma l'episodio si è ripetuto e la valutazione del gommista e' stata ben altra, i due episodi vanno ricollegati, il foro secondo l'esperto, rivela l'intenzionalità del gesto praticato con un oggetto tipo punteruolo. Insomma detto volgarmente gli hanno bucato le gomme. Atti disdicevoli ad opera di sconosciuti. Il nostro lettore ha presentato denuncia contro ignoti presso la Compagnia dei Carabinieri di Agnone e ha affrontato una spesa di 150 euro per la sostituzione della gomma in oggetto.

Il nostro lettore ingenuamente si chiede: se la mia automobile parcheggiata in quel luogo creava problemi ad altri, perchè non parlarne? La domanda e' ingenua perchè l'uso del dialogo, del confronto è materia per persone culturalmente avanzate. Le ritorsioni silenti sono strumenti utilizzati da chi coltiva atteggiamenti omertosi.

Certo contrastare lo spopolamento accogliendo chi sceglie di vivere i nostri paesi e il nostro territorio con questi metodi, diventa estremamente difficile.

Purtroppo in certi luoghi c'e' chi ancora posiziona le sedie per occupare il parcheggio a pochi metri da casa e chi e' disposto anche ad atti di vandalismo per circoscrivere un territorio che si chiama suolo pubblico. In ogni caso dialogare con l'altro è il sistema per evitare eccessi di ogni tipo.

