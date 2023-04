La dirigente dell'istituto Omnicomprensivo G.N d'Agnillo prossima alla pensione

In molti conoscevano gia' la notizia: la dirigente dell'Istituto Omnicomprensivo di Agnone, Tonina Camperchioli, e' prossima alla pensione. La notizia viene confermata il 2 marzo 2023 attraverso il sito dell'ufficio scolastico regionale Molise https://www.miur.gov.it/web/molise/-/elenchi-provvisori-cessazioni-del-personale-scolastico-anno-2023

Nella tabella che riportiamo si evince chiaramente la casella relativa ad un pensionamento di un dirigente scolastico dell'istituto Omnicomprensivo per limite ordinario, a decorrere dal mese di Agosto 2023. La prof Camperchioli dopo una lunga carriera scolastica, iniziata in giovanissima età, godrà della meritata pensione. Il mondo della scuola si interroga già sul nome del futuro dirigente e ne circola già più di uno.

Intanto per adesso si augura alla dirigente Camperchioli un buon proseguio di lavoro per il tempo che la separa dal pensionamento e al momento opportuno riceverà gli auguri da tutta la comunità altomolisana che la ringrazia fin da ora per l'impegno e per il delicato lavoro svolto e che continuerà a svolgere nei prossimi mesi.