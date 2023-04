Pubblicati bandi concorsi Asrem: 16 assistenti amministrativi, 26 collaboratori,contratto a tempo indeterminato

CAMPOBASSO. Sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 28 marzo i due concorsi banditi dall’Asrem per la ricerca di personale amministrativo da assumere con contratto a tempo indeterminato.

Nello specifico verranno selezionati:

– 16 assistenti amministrativi. Si applicano le riserve di n. 5 posti a favore dei volontari FF.AA. e di n. 4 posti a favore del personale interno di ruolo non nel medesimo profilo a concorso presso l’Asrem o Enti del S.S.R.M.

n. 26 collaboratori amministrativi professionali. Si applicano le riserve di n. 7 posti a favore dei volontari FF.AA., di n. n.1 posto a favore dei candidati, appartenenti alle categorie protette e di n. 4 posti a favore del personale interno di ruolo non nel medesimo profilo a concorso presso l’Asrem o Enti del S.S.R.M.

Per quel che concerne i titoli studio, per la selezione degli assistenti amministrativi è necessario il diploma di scuola secondaria di secondo grado o diploma dichiarato equipollente in base a specifica normativa che consenta l’accesso all’Università.

Mentre per i collaboratori amministrativi professionali è richiesta la laurea I° livello in Scienze dei Servizi Giuridici (L14) o in Scienze dell’Amministrazione e dell’Organizzazione (L16) o in Scienze dell’Economia e della Gestione Aziendale (L18) o in Scienze Economiche (L33) o in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (L 36) o titoli equiparati o in alternativa Diploma di Laurea conseguita secondo il previgente ordinamento, in Giurisprudenza o in Scienze Politiche o in Economia e Commercio ed equipollenti o Laurea specialistica / magistrale equiparata alle precedenti.

In relazione al numero di domande pervenuto per ciascun concorso può essere prevista una prova preselettiva. I candidati saranno valutati sulla base della valutazione dei titoli e dell’espletamento di tre prove d’esame: una scritta, una pratica ed una orale.

I bandi sono integralmente riportati nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise n. 11 del 16 marzo 2023.