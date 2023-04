Giovani e indipendenza: si abbassa l'etÃ  media dei ragazzi che vanno a vivere da soli

Negli ultimi anni si è notato un piccolo cambiamento nel modo in cui i giovani affrontano la vita adulta, in particolare per quanto riguarda l'indipendenza e la decisione di lasciare il nido familiare. Secondo recenti studi, l'età media dei ragazzi che decidono di vivere da soli si è leggermente abbassata, anche se resta comunque superiore alla media europea.

Nello specifico, stando ad uno studio di Eurostat, ora i giovani vanno a vivere da soli ad un'età di poco inferiore ai 30 anni. La media europea, però, come detto è largamente inferiore, al punto da corrispondere a 26,5 anni. Di contro, questo leggero abbassamento in Italia ha un significato importante, considerando che la situazione era sempre peggiorata, dal 1983 ad oggi. Vediamo alcuni consigli utili per i giovani che vanno a vivere da soli.

Informarsi sulle agevolazioni e sui mutui

Per prima cosa, si consiglia di informarsi sulle opportunità utili per poter comprare un appartamento. Innanzitutto, è possibile trovare il miglior mutuo prima casa, che permette così di acquistare un immobile richiedendo un prestito, se non si possiede la liquidità necessaria. Inoltre, in Italia sono previste una serie di agevolazioni, riguardanti come sempre l'acquisto della prima casa e valide per gli under-36 che decidono di muovere questo passo.

Scegliere il luogo giusto per vivere

In secondo luogo, è fondamentale trovare la giusta sistemazione, ovvero un quartiere che sia sicuro, conveniente e adatto alle proprie esigenze. Quando si sceglie il luogo in cui vivere, bisogna considerare vari fattori come la vicinanza al posto di lavoro o all'università, la disponibilità dei principali servizi nei dintorni e il costo dell'affitto, se si opta per la locazione. Prendersi il tempo necessario per valutare queste variabili può fare davvero la differenza.

Gestire il budget in modo efficace

Imparare a gestire il proprio budget significa saper pianificare le spese, risparmiare ove possibile e fare delle scelte finanziarie ponderate. Per gestire al meglio il budget, è utile stilare un elenco delle spese fisse (affitto, bollette, alimenti) e delle spese variabili, e cercare di trovare un equilibrio tra entrate e uscite. Infine, è bene mettere da parte una somma di denaro per eventuali emergenze o imprevisti.

Creare una routine quotidiana

Vivere da soli significa dover gestire il proprio tempo in modo efficace, anche perché si dovranno affrontare degli impegni prima assenti, come la cura delle faccende domestiche. Creare una routine quotidiana può aiutare il giovane ad organizzare al meglio la propria vita, tra studio e altro. Bisogna saper trovare il giusto compromesso, così da poter sfruttare al meglio anche il tempo libero, fondamentale per divertirsi.

Imparare a cucinare

Una delle sfide più grandi che i giovani devono affrontare, quando vanno a vivere da soli, è imparare a cucinare. Si tratta di un impegno fondamentale per due motivi: per avere il pieno controllo di ciò che si mangia, e per una questione di risparmio economico. Nel primo caso, il vero beneficio lo si riscontra in termini di salute: imparare a cucinare, infatti, significa "staccare la spina" dalla dipendenza dal cibo spazzatura o confezionato.