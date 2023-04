Agnone-Trivento apertura Centri specializzati per i disturbi dello spettro autistico: RTI Consol e Sanstefar si aggiudica il bando

A seguito del bando del comune di Agnone per l'individuazione del soggetto attuatore per l'apertura di due CENTRI SPECIALIZZATI PER I DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO, e' stata pubblicata la determinazione della graduatoria e l'aggiudicazione definitiva

L'importo previsto per tale progetto e' di 500mila euro derivanti dalla Legge di stabilità 2018 (art.1 co 895 e 896) Delibera CIPE 25/10. Il soggetto attuatore primo in graduatoria risulta l'RTI ( Raggruppamento temporaneo di imprese) CON SOLIDARIETA' CONSOL SOC. COOP. SOCIALE Via P. Ugo Frasca 66100 CHIETI , SANSTEFAR ABRUZZO SPA Piazza Garibaldi 10-11 65127 PESCARA.

L’autismo è un disturbo dello sviluppo neurobiologico che impedisce a chi ne è affetto di interagire in maniera adeguata con le persone e con l’ambiente. Il disturbo si manifesta con un’ampia gamma e livelli di gravità, infatti in questo senso è molto opportuno parlare di spettro. Questo concetto è molto importante poiché lo spettro è un continuum di variabilità, introduce dunque al suo interno un infinita configurazione di autismi.

L’affidamento del servizio e' avvenuto mediante Procedura Aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo; I centri diurni specializzati saranno ubicati presso i comuni di Agnone e Trivento in strutture già individuate dai singoli comuni. Il Servizio è rivolto a tutti i soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico in età scolare 3 – 18 anni residenti nei Comuni rientranti nell’Area Interna Alto Medio Sannio.

I locali adibiti sono già fruibili e di proprietà pubblica, le utenze elettriche, telefoniche, di riscaldamento, di pulizia e manutenzione di locali saranno a carico dei comuni presso i quali sono ubicati i centri. Indicativamente le aperture del centro erano previste a partire dal mese di dicembre 2022 e fino a Giugno 2024 salvo proroghe. Con una copertura annuale di circa 45 settimane.

Importante iniziativa, i Centri per Autismo si caratterizzano come servizi innovativi per il territorio in quanto l’intervento educativo è rivolto in primis al bambino ma uguale importanza viene data al lavoro con la famiglia e con la scuola in modo da sostenere e supportare l’impegno di genitori ed insegnanti, e permettere al bambino di ricevere un trattamento intensivo e condiviso da tutte le figure che si relazionano con lui.