Donald Trump in stato di arresto: si dichiara ‘non colpevole’. I capi d’accusa: cospirazione, ha pagato 2 donne.

Serio e con un’aria di sfida. Così appare Donald Trump nella prima foto che lo ritrae seduto al banco degli imputati. L’ex presidente Usa si trova nel tribunale di Manhattan dove è tecnicamente “under arrest”, in stato di arresto. Poco dopo le 20 (ora italiana), con due agenti in divisa al fianco, è entrato nell’aula dove si svolge l’udienza per l’incriminazione e il giudice Juan Merchan gli ha letto i 34 capi d’accusa. Trump è uscito senza manette e con il volto imbronciato dagli uffici dove si sbriga il protocollo dell’arresto, non ha fatto alcun gesto verso le telecamere. In aula, al suo fianco gli avvocati Joe Tacopina e Susan Necheles, si è dichiarato “non colpevole” dei 34 capi di imputazione per il caso dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. Le accuse nei confronti di Trump includono la cospirazione, l’aver falsificato i registri di una società e l’aver pagato due donne in cambio del silenzio alla fine della campagna elettorale del 2016, che lo portò alla Casa Bianca.

Prima dell’ingresso in Aula, all’ex presidente sono state prese le impronte digitali, mentre Trump ha chiesto espressamente che gli fosse scattata la foto segnaletica, come riferiscono fonti del suo entourage alla Cnn. La richiesta però, stando a fonti di Fox News, non è stata accettata. Il tycoon avrebbe voluto sfruttare a suo favore l’immagine utilizzandola addirittura, secondo alcuni, per i manifesti elettorali della campagna 2024. Trump è il primo presidente degli Stati Uniti nella storia a essere incriminato: è accusato di aver pagato con fondi elettorali la pornostar Stormy Daniels . Doveva consegnarsi alle autorità giudiziarie ed essere formalmente arrestato: al termine dell’udienza potrà tornare libero su cauzione.

Intorno alle 13 ora locale (le 19 in Italia) l’ex presidente aveva lasciato la Trump Tower, dopo aver trascorso la mattinata al telefono con alleati repubblicani e parlando con i suoi consiglieri e il suo staff legale. Uscendo ha salutato con la mano i suoi sostenitori e poi ha alzato il pugno in segno di lotta. Pochi minuti dopo sul suo social Truth ha scritto: “Mi sto dirigendo verso Lower Manhattan, il tribunale. Sembra così surreale, mi arresteranno. Non riesco a credere che questo stia accadendo in America”.

La folla fuori dal tribunale – Intanto gli anti-Trump e i pro-Trump si sfidano a distanza davanti al Tribunale: Collect Pond Park, la piazza di fronte all’ingresso principale, è stata divisa in due, isolando a un lato i sostenitori dell’ex presidente e dall’altro i suoi contestatori. I due gruppi sono separati dalla polizia, pronta a intervenire nel caso di infiltrazioni da una parte o dall’altra. “Lock him up” (sbattetelo dentro), si legge sui cartelli di alcuni tra gli anti-Trump. I sostenitori del tycoon rispondono cantando “Usa, Usa” e “Trump 2024”. Mentre dalla Casa Bianca è arrivato il commento della portavoce, Karine Jean-Pierre, in un briefing con la stampa: “L’attenzione del presidente Joe Biden non è su Trump ma sul popolo americano”. Poi ha ribadito che Biden ha appreso la notizia dell’incriminazione del tycoon “come tutti noi dai media” e non aveva ricevuto nessuna anticipazione dal dipartimento di Giustizia.

La richiesta di spostare il processo – Intanto, nella giornata che ha preceduto l’arresto formale, Trump ha continuato a lanciare provocazioni. L’ex presidente ha chiesto che il processo venga spostato dal Tribunale di Lower Manhattan, una “sede molto di parte, con alcune aree che hanno votato 1% repubblicano” alla vicina Staten Island. Trump sempre sul suo social Truth ha scritto che Staten Island – l’unico quartiere della Grande Mela che ha votato per lui nel 2016 e nel 2020 – “sarebbe un luogo molto imparziale e sicuro per il processo”. E in una mail inviata ai suoi sostenitori ha attaccato: “Oggi è il giorno in cui un partito politico al potere arresta il suo principale oppositore per non aver commesso alcun crimine”.

Le accuse ai giudici – Inoltre, ha proseguito il tycoon, “il giudice, che è molto di parte, e la sua famiglia sono ben noti haters di Trump”. Il riferimento è a Juan Merchan, il giudice che presiede l’udienza: “È stato un disastro in un precedente caso legato a Trump, darebbe pessime istruzioni alla giuria e sarebbe impossibile averci a che fare, durante questo processo da caccia alle streghe“, ha scritto Trump. E ha accusato la figlia di aver “lavorato per Kamala e ora per la campagna Biden-Harris. Tribunale farsa!”. La difesa di Trump, rappresentata dall’avvocato Joe Tacopina, potrebbe dunque chiedere il trasferimento del processo per motivi “ambientali” o la ricusazione del giudice, che ha già ha già presieduto il processo per frode fiscale contro la Trump Organization (concluso con la condanna a cinque mesi di carcere dell’ex capo finanziario Allen Weisselberg e con una multa da 1,6 milioni di dollari alla società) e sta conducendo quello per frode e riciclaggio nei confronti di Steve Bannon, l’ex braccio destro ed ex capo stratega del tycoon.