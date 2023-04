Fondazione Molise Cultura: Precisazioni in merito alle insinuazioni riguardanti la presenza del personale

In riferimento alla pubblicazione su Facebook del Sig. Franco Valente, in cui si esprimeva un'insinuazione riguardo all'assenza del personale della Fondazione presso il proprio luogo di lavoro, desideriamo precisare alcune informazioni.

La Fondazione Molise Cultura ha aderito al contratto nazionale di Federculture, al quale fa riferimento per l'organizzazione aziendale, gli orari, le prestazioni e ogni altro aspetto pertinente. L'organizzazione del lavoro si basa su piani settimanali redatti e pubblicati ogni venerdì per la settimana successiva. Inoltre, il lavoro è organizzato sulla base di turni programmati per tutta la settimana, in riferimento alle attività da seguire per quanto concerne la parte tecnica, con presenze dal lunedì al venerdì e due rientri settimanali (lunedì e mercoledì) per la parte amministrativa.

Si sottolinea che la Fondazione gestisce manifestazioni artistiche su tre luoghi di spettacolo (Teatro Savoia, Spazio Esposito e Auditorium) e sull'intero territorio regionale, il che richiede una grande flessibilità e continua presenza nei luoghi di spettacolo, anche per motivi di sicurezza. È pertanto inopportuno mettere in dubbio l'effettiva presenza del personale della Fondazione con un post su Facebook, soprattutto considerando la mole di lavoro e la sua assoluta variabilità.

L'atteggiamento del Sig. Franco Valente è diffamatorio e non veritiero in nessuna delle espressioni del post e non può che essere censurato dai sindacati firmatari di questa nota. Questi ben conoscono gli sforzi dei lavoratori sottoposti a turni faticosi, spezzati e disagiati che partono dalle prime ore del mattino (vedi organizzazioni scolastiche), alla mattina, al pomeriggio, alla sera e alla notte (per esigenze di smontaggio e ripristino). Ai lavoratori tutti va la solidarietà delle sigle FP Cgil Abruzzo Molise, Cisl FP Abruzzo Molise e UilFplMolise, che condividono l'amarezza rispetto ad atteggiamenti qualunquisti e diffamatori che hanno il solo scopo di mettere in cattiva luce la Fondazione e il lavoro impagabile che sta svolgendo nel campo dell'organizzazione della progettazione culturale della nostra regione.

Campobasso, 6 aprile 2023

Il Segretario Generale Il Segretario Generale Il Segretario Generale Fp CGIL Abruzzo Molise CISL FP Abruzzo Molise UIL FPL Molise

Antonio AMANTINI Vincenzo MENNUCCI Antonio BUONANNO