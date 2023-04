Il 17 Aprile cantiere aperto e start ai lavori per il nuovo Palazzetto dello Sport di Agnone

Siamo giunti ai nastri di partenza. I lavori del nuovo palazzetto dello sport di Agnone partiranno il 17 aprile 2023. Il comune di Agnone dopo l'aggiudicazione dei lavori alla Ditta Esecutrice l' Impresa Edile Marcovecchio Giuseppe di Agnone (IS) Responsabile di Cantiere: Sig. Marcovecchio Giuseppe,consegnerà le chiavi del vecchio Palazzetto dello Sport alla ditta appaltatrice che dovrà innanzitutto demolire la vecchia struttura, il famoso pallone, come veniva chiamato da tutti. Si trattava comunque di una opera costruita negli anni ‘70, progettata dall’ingegnere Pasquale Sammartino, ed era una delle poche costruzioni ancora presenti sul territorio nazionale denomimata “Binishell,” unica nel suo genere.

I Binishell sono delle costruzioni a pianta circolare rinforzati tramite un sistema di molle e armature . Possono essere costruiti in meno di un'ora. La tecnologia è stata derivata dalla struttura dell'aria, che viene eretta proprio come viene eretto un pallone una costruzione del tipo. Il pallone agnonese era stato costruito con la stessa tecnica della famosa villa, La Cupola, del regista Antonioni che si trova adagiata tra il blu del mare del golfo dell’Asinara e il rosso del granito di Costa Paradiso e viene considerata una delle più importanti opere di architettura contemporanea della Sardegna. Ma la struttura agnonese oramai è talmente degradata che chiamarla opera diventa un eufemismo.

La nuova struttura, avrà una capienza di 600 posti a sedere con la possibilità di aumentarli con tribune retrattili presenti sul lato dei campi da tennis. Ed ancora, previsti doppi servizi igienici, quelli per il pubblico sotto la tribuna centrale, di fronte per atleti, arbitri e tecnici. Il sindaco di Agnone Daniele Saia a proposito ha detto: la struttura completamente rinnovata verrà dedicata alle attività sportive e ludiche, permettendo, allo stesso tempo, al nostro centro di essere ancora più attrattivo anche per le competizioni di valenza nazionale.

Il nuovo palasport potrà contare su un’autoproduzione energetica grazie ad un impianto fotovoltaico che verrà installato sulla copertura in legno lamellare. Il fondo di gioco previsto è in taraflex come quello attuale.