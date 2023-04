Ponte Sente, fatti non parole. Ricci: Anas non ha presentato alcun progetto

Sarebbe importantissimo per l'intero territorio Altomolisano ed Alto Vastese riaprire seppur parzialmente e in attesa del progetto di messa in sicurezza totale l'oramai tristemente famoso Viadotto Sente -Longo.

Arteria fondamentale che collega due regioni, chiusa da quasi cinque anni. La chiusura del viadotto, per ragioni di sicurezza, in questi lunghi cinque anni, ha avuto una ricaduta negativa sull'intero territorio, arrecando ulteriori danni ad ad una area interna del paese, già oltremodo provata dallo spopolamento in ascesa costante con conseguente decrescita economica, e tagli ulteriori ai servizi e al sociale

In particolare la cittadina agnonese ha subito un ulteriore calo della popolazione scolastica, dventa sempre piu' difficile comporre le classi, e altrettannto ne hanno risentitole attività sportive.

La scuola calcio nell'anno sportivo 2022-2023 ha perso iscrizioni rispetto agli anni precedenti, subendo anche defezioni in corso d'opera a causa delle disastrose condizioni della rete viaria.

Anche le iscrizioni alle attività sportive natatorie sono state danneggiate, attraverso un sensibile calo delle iscrizioni . La piscina comunale ha chiuso i battenti nel mese di ottobre per una serie di concause, non ultima il numero esiguo di iscrizioni che congiuntamente all'aumento delle tariffe di luce e gas hano fatto abbasare le saracinesche ad un impianto che funzionava da ben 14 anni.

Pertanto la riapertura momentanea e parziale della mastodontica opera, potrebbe riattivare in parte quel circolo virtuoso interrotto bruscamente. Le voci di una eventuale seppur parziale riapetura dell'arteria viaria si susseguono con dichiarazioni su i giornali, attribuite ad Anas.

Sicuramente l'ente provincia avrà, in base alla convenzione con Anas, sollecitato l'invio del progetto per i lavori necessari sia per una eventuale riapertura parziale del ponte che per il progetto definitivo.

Ma al di la delle dichiarazioni riferite dai giornali, da parte di Anas, il presidente della provincia Ricci e il consigliere provinciale delegato alla viabilità,Scarano, continuano a sostenere, come fatto già precedentemente, che al momento nonostante le sollecitazioni, l'ente non ha ricevuto alcun tipo di progetto ,ne' parziale ne' globale.

A dimostrazione di ciò il presidente Ricci ha inviato una nota di sollecito all'Anas pochi giorni fa, e precisamente il 4 aprile. Nella nota, che alleghiamo, Ricci sollecita Anas, in base alla convenzione stipulata, all'invio del progetto "per gli interventi finalizzati alla riapertura al traffico del viadotto Sente-Longo, lungo la SP 86/SENTE, nonchè per l'acquisizione da parte di Anas SPA di tratto di strada provinciale.Richiesta stato attuazione convenzione" Pertanto sarebbe opportuno che le dichiarazioni, se vere fossero finalmente corredate dal "nero su bianco"onde evitare fraintentimenti o illusioni nella popolazione, con l'augurio che cio' che viene riferito dai giornali od altri soggetti, per adesso solo a parole, si avveri realmente.

Tra qualche mese il Molise andrà al voto per il rinnovo del consiglio regionale, la popolazione per riconquistare un minimo di fiducia nei politici e nella politica, ha necessità di fatti, in particolare le aree interne del paese dove i cittadini vengono sottratti quotidianamente dei servizi essenziali e impotenti assistono alla inesigibilità dei diritti.

L'ultima in ordine di tempo è stato il tentativo da parte di ASREM di demedicalizzare la postazione del 118 di Agnone, poi scongiurata con la demedicaliizzazine della postazione del 118 di Venafro, soluzioni che potrebbero incentivare conflitti sociali indegni di un paese civile