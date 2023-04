I giochi più popolari in Molise

L’Italia è disseminata di svariate tradizioni legate al gioco, che si tratti di giochi di carte oppure passatempi che coinvolgevano i giovani di una volta nelle strade e nelle piazze dei paesi: ciò avveniva tanto nelle regioni del nord quanto al sud. Non fa eccezione il Molise, posizionato al centro dello stivale: la regione, spesso oggetto di ironia con post social e articoli in cui si afferma scherzosamente che “Il Molise non esiste” - confina con l’Abruzzo al nord, la Puglia al sud, Lazio e Campania sul lato occidentale. La posizione centrale ha reso il Molise più permeabile alle influenze extra regionali e quanto succede nel territorio risulta essere un mix tra varie realtà locali.

Uno dei giochi più diffusi nel molisano era il cosiddetto Albero della Cuccagna. Lo svolgimento è molto semplice: si lega una cima ad un albero o ad un palo piuttosto elevato e alla corda si attacca una ruota, attorno alla quale vengono a sua volta legati dei premi. Solitamente si trattava di cibi ma erano frequenti anche vari giochi di piccole dimensioni. I bambini che partecipavano al gioco erano chiamati ad arrampicarsi sull’albero o sul palo e raccogliere così il meritato premio.

Altrettanto diffuso nella regione centrale era il saltacavalla, noto anche con il nome dialettale zompacavalle. Questa volta non si tratta di un’attività individuale ma i partecipanti si suddividevano in squadre. Le abilità richieste erano essenzialmente due: agilità e resistenza. All’inizio del gioco prende avvio la conta per stabilire quale delle due squadre deve fare il cavallo, coincidente con il gruppo perdente. Questo si posiziona con testa e corpo piegato in avanti, in modo tale che gli altri bambini possano salire su di loro e compiere così il salto. Se durante questo passaggio i giocatori in alto perdono l’equilibrio e cadono, i ruoli vengono invertiti.

Un terzo gioco altrettanto noto è la corsa con il cerchio: in passato era metallico (perché preso dai vecchi secchi) e veniva semplicemente spinto tramite l’uso di uno strumento chiamato mazza uncinata. Il giocatore aveva così il controllo del cerchio e doveva attraversare un percorso ad ostacoli.

Si tratta perlopiù di giochi ormai passati in disuso che coinvolgevano principalmente i bambini di ormai svariate generazioni precedenti. Però non tutti i passatempi più popolari sono stati dimenticati: in particolare, restano senza tempo quelli che riguardano le carte da gioco. Contrariamente ad altre regioni d’Italia, in Molise non esiste un tradizionale mazzo di carte, perciò viene comunemente adottato quello napoletano, diffuso ampiamente in tutte le aree del centro e del sud Italia. Senza dimenticare le carte a seme francese, che sono invece diffuse pressoché ovunque con i classici picche, cuori, quadri e fiori. In Molise, come in molte altre zone d’Italia, ad essere più diffusi sono i giochi di carte più tradizionali: la briscola e la scopa, ad esempio, inclusa la sua variante leggermente più complessa chiamata scopone scientifico. Altrettanto noti però sono i giochi (in versione digitale e non) come il ramino, il poker, le regole e caratteristiche della scala quaranta online o il Burraco. Mettendo da parte le carte, nel centro Italia è altresì diffusa la tombola, in modo particolare durante le festività perché si tratta dei giochi che tradizionalmente riuniscono le famiglie in tutte le regioni d’Italia.