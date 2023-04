Oggi presso la sede dell'Assessorato Regionale al Turismo, la presentazione del Convegno internazionale su Francesco Jovine - L'uomo senza tempo - Il 20 aprile Guardialfiera ospiterà la prima giornata , il 21 aprile Agnone la seconda.

Illustri relatori daranno vita ad un volto ancora sconosciuto del grande scrittore molisano, a cui è dedicato il Parco Letterario che non è non mera associazione come tante a lui intitolata ma ben altro.