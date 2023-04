25 Aprile, “La Resistenza molisana”, incontro dibattito a Bagnoli del Trigno

“La Resistenza molisana”, incontro dibattito a Bagnoli del Trigno In occasione della celebrazione del 25 aprile - Festa della Liberazione dal Nazifascismo - il Comitato Civico Partecipazione organizza l’incontro dibattito dal titolo “La Resistenza molisana” con il relatore Fabrizio Nocera, storico dell’Università degli Studi del Molise.

L’iniziativa, organizzata in collaborazione con l’associazione Molise for all e il patrocinio di A.N.P.I., CGIL Molise e il Comune di Bagnoli del Trigno, si terrà domenica 16 aprile 2023 alle ore 17:00 presso la sala polifunzionale dell’edificio scolastico di Bagnoli del Trigno. Un evento che vuole essere un momento di riflessione su una pagina importante della storia del nostro Paese, la Resistenza, volgendo lo sguardo al territorio molisano, al contributo che i partigiani molisani hanno dato alla lotta contro il Nazifascismo e alle azioni mirate che hanno contribuito alla liberazione del Paese

. L’incontro, moderato dallo storico e Presidente di Partecipazione, Gino Massullo, dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Bagnoli del Trigno Giancarlo Ianiero, vedrà gli interventi di Paolo De Socio, Segretario CGIL Molise, Anna Spina del Coordinamento Nazionale Donne ANPI e Loreto Tizzani, Presidente ANPI Molise.