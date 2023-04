Trasporti, Sindaci di Abruzzo e Molise al Mit per la Trignina

Incontro al Mit tra il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini con una delegazione di sindaci molisani e abruzzesi, alla presenza dei vertici Anas. È stata l’occasione per fare il punto della situazione delle infrastrutture e dei collegamenti del territorio.

In particolare, è stato affrontato il nodo della Strada Statale 650 Trignina che collega la costa adriatica all’altezza del Comune di San Salvo con l’interno fino a Isernia.

È la principale arteria che corre tra l’Adriatico e il Tirreno, preziosa anche per il traffico pesante.

Purtroppo si segnala una elevata incidentalità, con l’esigenza sollevata dagli amministratori locali di messa in sicurezza (con particolare riguardo agli svincoli) e l’obiettivo del raddoppio del tratto tra San Salvo e Trivento.

Anas ha sottolineato lavori per 100 milioni di euro, di cui 21 per nuovi cantieri e oltre 30 per manutenzioni.