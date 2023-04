Volontari agnonesi aderiscono alla Giornata nazionale della terra ed evento nazionale Plastic Free

Un gruppo di volontari di Agnone in collaborazione con il Comune ha aderito alla Giornata nazionale della Terra il 22 e 23 aprile 2023 – per sostenere e divulgare l’evento nazionale di sensibilizzazione organizzato dall’associazione Plastic Free Onlus Odv . Un evento gratuito per liberare il mondo dalla plastica. Un gesto concreto per l’ambiente.

Il gruppo, circa 20 persone composto da giovanissimi e adulti hanno iniziato la raccolta dei rifiuti intorno alle ore nove lungo la circonvallazione esterna di Agnone. Muniti di attrezzatura idonea, hanno ripulito l'area di ogni tipo di rifiuto, compreso sedie in plastica, lavatrici, frigoriferi, materiale in alluminio, materiale edile e oggetti di plastica in notevole quantità. Hanno raccolto 5-6 quintali di rifiuti. Lucio d'Agnillo a nome del gruppo ci ha comunicato che stanno organizzando ulteriori giornate di raccolta in altre aree agnonesi, in un futuro prossimo venturo, chiunque puo' aderire.

In tutta Italia,sono stati organizzati centinaia di appuntamenti di pulizia ambientale in contemporanea con la partecipazione di 25mila volontari con l’ambizioso obiettivo di rimuovere mezzo milione di kg di plastica e rifiuti dall’ambiente in un solo fine settimana. Una mobilitazione di massa per sensibilizzare cittadini, istituzioni e imprese sul grave problema dell’inquinamento legato all’abbandono di rifiuti.

www.plasticfreeonlus.it