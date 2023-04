Anno della Misericordia. 500 giovani provenienti da Abruzzo e Molise in pellegrinaggio a L'Aquila

Domani si recheranno a L’Aquila 500 giovani dalle 11 diocesi di Abruzzo e Molise per celebrare l’Anno della Misericordia, l’indulgenza, concessa da Papa Francesco all’indomani della sua visita a nel capoluogo abruzzese, che ha prolungato per un intero anno la Perdonanza di Celestino V.



Il pellegrinaggio dei giovani abruzzesi e molisani è stato organizzato dall’Arcidiocesi dell’Aquila in collaborazione con il Servizio regionale di Pastorale Giovanile e con il supporto dell’Amministrazione Comunale del capoluogo.



La tappa aquilana precede la Giornata Mondiale dei Giovani con Papa Francesco che si terrà il prossimo agosto a Lisbona a cui parteciperanno anche i giovani provenienti dalle due regioni.



Il primo appuntamento del pellegrinaggio sarà nella Basilica di S. Bernardino da Siena dove, alle ore 11 interverrà il Vescovo Ausiliare di L’Aquila, S. E. Mons. Antonio D’Angelo che coordina anche gli eventi legati all’Anno della Misericordia, per spiegare ai ragazzi convenuti il significato della Perdonanza di San Celestino V.



Successivamente i giovani, divisi in quattro gruppi si recheranno in altrettante chiese del centro storico cittadino per assistere a delle catechesi: S. Basilio, S. Silvestro, S. Maria del Suffragio e S. Giuseppe artigiano.



Al Parco del Sole si svolgerà il pranzo al sacco e un momento di animazione.



Alle ore 15,30 i ragazzi si recheranno in processione verso la basilica di S. Maria di Collemaggio dove si celebrerà la liturgia penitenziale con le Confessioni.



Dopo i saluti del Cardinale Giuseppe Petrocchi, Arcivescovo di L’Aquila e Presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana (CEAM), alle ore 17,30, S. E. Mons. Michele Fusco, Vescovo di Sulmona-Valva e delegato CEAM per la Pastorale giovanile, presiederà la S. Messa e consegnerà ai giovani presenti un ricordo della giornata.

