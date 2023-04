Isernia, Festival della cultura Rom e Sinti quinta edizione, domenica 30 aprile

L’Associazione Rom In Progress , organizza la QUINTA edizione del Festival della cultura Rom e Sinti, che si terrà domenica 30 Aprile ore 17:00 presso l’auditorium Unità d’Italia a Isernia. In ricordo della giornata mondiale dei Rom e Sinti è stato organizzato per il quinto anno consecutivo il Festival della cultura Rom e Sinti al fine di valorizzare le risorse artistiche della comunità rom, per far conoscere la bellezza di un popolo, proponendo esempi positivi di integrazione nel tessuto sociale, mentre spesso veniamo oscurati da quelli che sono stereotipi e pregiudizi.

*PERCHE NASCE QUESTO FESTIVAL?*

• Combattere l’antiziganismo in Italiaattraverso la conoscenza della nostra cultura • Promuovere l’inclusione sociale dei gruppi Rom Sinti e Camminanti (RSC) in Italia attraverso la mobilitazione di risorse umane • Promuovere giovani /e artisti emergenti Il focus del nostro evento è quello di promuovere la nostra cultura dando una visione diversa dai luoghi comuni, spesso propagata dai mass media in maniera contorta ed equivoca.

Tale evento vuole essere una fusione con la comunità dominante attraverso un dialogo e partecipazione attiva alla realizzazione di questo evento dove tutti sono costruttori di proprie idee per combattere contro gli stereotipi comuni.

Tale manifestazione negli anni oltre ad essere un evento locale di ELEVATA importanza, dove vede la presenza di molte persene del posto, è diventato un evento tanto atteso anche dal punto di vista Nazionale, non solo per esponenti importanti delle comunità rom e sinti ma anche per le altre realtà che ci seguono.

IL NOSTRO PROGRAMMA PREVEDE:

• Artisti professionisti Rom e Sinti

• Gara di artisti emergenti Rom e Sinti (con apposita giuria tecnica di artisti professionisti del mondo dello spettacolo) • Sfilata di alta moda della stilista Sara Cetty • Mostra di oggetti dell’artista Simone Sarachella • Buffet della tradizione culinaria Rom e Sinti

La manifestazione nasce inoltre per essere Isernia una località di attrattiva locale che mira a far conoscere il nostro territorio, dando spazio non solo a tv locali ma anche a tv nazionali che saranno presenti all’interno di tale evento, oltre alla diffusione mediatica.

rominprogressisernia@gmail.com

concsarachella@pec.it