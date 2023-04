Oggi 27 aprile alle ore 15 circa, probabilmente per schivare un animale, un

automobilista in transito sulla SP tra Carovilli e Miranda si è ribaltata

con la propria autovettura; la conducente, in stato di chock e ferita, è

riuscita ad allertare i soccorsi.

Sul posto sono giunti in rapida

successione il personale Sanitario, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco del

Comando di Isernia che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'auto.