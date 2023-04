Greta Pannunzio consegue brillantemente la laurea magistrale in Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile

Oggi Greta Pannunzio ha brillantemente conseguito, con votazione 110 con lode, la Laurea Magistrale in Biotecnologie per la gestione ambientale e l'agricoltura sostenibile presso la Facoltà di Agraria, dell'Università degli Studi di Firenze. La neo dottoressa ha discusso la tesi sperimentale in : "Analysis of peregrine falcon eggs ti monitor contaminati in by POPs in Urban areas". Relatore Professor Alessandra Cincinelli, Correlatore Professore Tania Martellini

La famiglia e gli amici formulano a Greta gli auguri per un futuro professionale ricco di soddisfazioni.

Congratulazioni dalla redazione di Altomolise.net