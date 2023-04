L’Università delle Generazioni propone un raduno nazionale GIROS per cercare e classificare le orchidee campestri dell’Alto Molise pure a fini turistici oltre che scientifici.

In questi giorni, proprio dal 27 al 30 aprile, per interessamento dell’Università delle Generazioni, si sta svolgendo nella Calabria jonica, tra la Locride reggina e la Riviera degli Angeli catanzarese, il raduno nazionale del GIROS (Gruppo italiano ricerca orchidee spontanee). Un successo davvero notevole sia per il numero dei partecipanti (alcune centinaia) provenienti da ogni parte d’Italia e qualcuno persino dall’estero, sia per i ritrovamenti di specie rare che, oltre al significato scientifico, hanno un’importanza turistica. Infatti, in tutte le regioni dove il GIROS ha effettuato i suoi raduni, si è verificato un turismo di studiosi e ricercatori con una valenza sugli studi scientifici che ha attratto osservatori provenienti da varie parti del mondo, specialmente dal centro Europa.

La stessa Università delle Generazioni, dopo una attenta indagine presso gli specialisti del territorio (tra cui guardie forestali), ritiene che un raduno nazionale del GIROS possa essere realizzato in Alto Molise nel primo anno disponibile per il calendario di tale associazione di cui è presidente Mauro Biagioli. Intanto si potrebbe invitare il dott. Biagioli ad effettuare un sopralluogo nella prospettiva di un tale evento assai vantaggioso per l’economia e la visibilità delle nostre popolazioni. I soggetti interessati che potrebbero sostenere tale avvenimento sono principalmente i Comuni, quel che resta della Comunità Montana, le Pro Loco, la Coldiretti e tutte le altre associazioni che hanno a cuore la valorizzazione dell’Alto Molise e dintorni.

Coloro che fossero interessati (enti, persone e associazioni) possono rivolgersi direttamente a Mauro Biagioli via email (segreteria@giros.it oppure mauro.biagioli50@gmail.com) o via telefono al n. 331-4820634 pure per iscriversi al Gruppo, per informazioni, per sopralluoghi o per seguire il sito “www.giros.it” che riporta i collegamenti con le sezioni in tutta Italia e i risultati scientifici dei territori, pure a livelli internazionali. L’Università delle Generazioni sollecita tutti i soggetti interessati a interpellare GIROS affinché l’Alto Molise possa entrare nei circuiti nazionali del turismo ecologico-naturalistico e scientifico che porta sul territorio persone assai motivate, qualificate e pronte ad affezionarsi. E realizzare il “turismo degli affezionato” è uno degli scopi del lavoro dell’Università delle Generazioni