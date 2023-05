Apre una biblioteca comunale a Poggio Sannita. Il progetto e' nato in collaborazione tra il Sai del comune di Poggio Sannita gestito dalla Cooperativa MediHospes, il comitato civico per Caccavone e il comune. Nasce come punto di aggregazione ed inclusione sociale. Il giorno 22 maggio alle ore 11 ci sarà l'inaugurazione presso il Palazzo Ducale. Tutta la popolazione e' invitata a partecipare.