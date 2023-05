Presentato il Festival ‘Montagna Molise, si terrà in estate a Campitello Matese e Capracotta.

“La conferenza stampa di questa mattina annuncia le ultime importanti novità in tema di programmazione della cultura e del turismo in regione, in particolare una manifestazione che dà ancora più respiro al grosso lavoro realizzato nei cinque anni di legislatura”.

Così il presidente della Regione Molise Donato Toma ha aperto l’incontro con la stampa, indetto al parlamentino di via Genova, a Campobasso, per presentare il Festival ‘Montagna Molise’ che si terrà in estate a Campitello Matese e Capracotta. Presenti anche l’assessore Vincenzo Cotugno, i sindaci di San Massimo e Capracotta, Alfonso Leggieri e Candido Paglione, l'amministratore unico di Funivie Molise, Fausto Parente, e la dottoressa Antonella Palmieri, della società di marketing e comunicazione, Cartesio.

“Il Festival 'Montagna Molise' punta sul livello eccellente degli artisti, sui loro grandi nomi - tra gli altri James Senese, Tony Hadley, Marlene Kuntz e Dardust - e su un'offerta che mette tutti d'accordo.

“Ho sostenuto convintamente il progetto perché ritengo che le montagne molisane siano meravigliose e meritino tutto il nostro impegno nella prospettiva non più lontana, ma concreta, di una valorizzazione efficace e sostenibile.