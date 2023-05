Agnone: Cooperativa Sociale“Il Cammino” (già Secolare) rende omaggio a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa, con simbolico lancio di lanterne

Sono state decine in tutta Italia le manifestazioni di psichiatri, altri professionisti della salute mentale, medici ed operatori sanitari, che il3 maggio dalle 20, hanno riempito le piazze italiane per ricordare Barbara Capovani, la psichiatra di Pisa barbaramente uccisa da un soggetto gravemente problematico – ex-paziente a lei affidato dalla Magistratura – che, all’uscita dal lavoro, l’ha aggredita con una violenza imprevedibile e dagli esiti purtroppo drammatici.

Le manifestazioni, con il sostegno degli Ordini Provinciali dei Medici e della Società Italiana di Psichiatria (Sip), con il supporto di altre Società professionali e scientifiche, per sensibilizzare la popolazione tutta e le Istituzioni sul tema della violenza nei luoghi di lavoro della sanità: ospedali, ambulatori, pronti soccorso, strutture residenziali e, più in generale, gli ambienti dediti alla cura ed alla riabilitazione di chi soffre, in particolare di disturbi mentali.

Ad Agnone "Tutta la piccola Comunità della struttura “Il Cammino” (già Secolare) ha deciso di partecipare al momento di ricordo della Dott.ssa Capovani.

La dott.ssa Capovani è stata un medico che collaborava con la cooperativa Igea e è stata una figura umana e professionale da noi tutti molto apprezzati.

Sono momenti non semplici da superare anche per il riflesso che ne deriva, ma vogliamo sottolineare che la disabilità non è fatta di violenza ma di sofferenza che ogni giorno il personale tutto dal Dott. Tartaglione all’ultimo degli instancabili operatori si prodiga di curare.

Abbiamo così deciso di promuovere un simbolico lancio di lanterne che è avvenuto alle ore 20.00 come previsto nel resto d’Italia per le migliaia di fiaccolate che sono state promosse.

C’è anche stato un momento di raccolta di tutti nella giornata, operatori ed ospiti, per ricordare il medico scomparso.

Riteniamo che la memoria sia parte integrante della cura e dell’attenzione che certi fatti necessitano e siamo certi che faccia parte di un cammino di stabilizzazione sia dei cuori che delle menti.

Alleghiamo alcune fotografie scattate nell’occasione.

Che la terra ti sia lieve, Barbara, non ti dimenticheremo.

Per Igea scs"